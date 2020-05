Думская комиссия по иностранному вмешательству пожаловалась на газеты The New York Times и The Financial Times

Думская комиссия по иностранному вмешательству пожаловалась в Генпрокуратуру на газеты The New York Times и The Financial Times. Члены комиссии просят ведомство принять меры после публикации статей о ситуации с коронавирусом в России. В комиссии считают, что в материалах содержится недостоверная информация, сказал «Эху» заместитель председателя комиссии, «единоросс» Андрей Альшевских.

Ранее российский МИД потребовал от американской и британской газет опровержения статей о коронавирусе в России, где говорится, что реальная смертность от инфекции в нашей стране может быть выше официальной.