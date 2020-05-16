В ряде российских регионов собираются смягчить сегодня ограничения, которые вводили из-за коронавируса

В Ульяновской области режим изоляции теперь будет носить рекомендательный характер. Многие предприятия и организации работу возобновят. В обычном режиме с этого дня заработают стоматологические клиники, прием начнут многофункциональные центры. Пожилые люди с хроническими заболеваниями должны по-прежнему соблюдать режим изоляции. В Ямало-Ненецком округе с этого дня разрешено охотиться в регионе. При этом люди должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Между тем более чем в 20-ти регионах отменять или смягчать ограничения власти пока не намерены. В их числе Москва, Подмосковье, Петербург, Ингушетия и Северная Осетия, где больше всего зараженных. По снятию ограничений лидируют Смоленская, Калининградская, Белгородская области и Татарстан. Там, как пишет газета Коммерсантъ, снимают пропускной режим, открывают парки и скверы, разрешают занятия спортом и прогулки, возобновляют работу торговые центры и парикмахерские.

В Чечне открываются автосервисы, мойки и заправки, небольшие точки розничной торговли.