В Германии после длительного перерыва возобновляется местный чемпионат по футболу

Его приостановили в середине марта из-за коронавируса. Сейчас турнирную таблицу возглавляет мюнхенская «Бавария», которая побеждала в бундеслиге последние семь лет. В новом туре центральной встречей называют матч между «Боруссией» и «Шальке». На играх могут присутствовать не более 322 человек. Игроки команд при выходе на поле должны соблюдать дистанцию, отменены командные снимки перед играми и рукопожатия. Все встречи до конца сезона будут проходить без зрителей.