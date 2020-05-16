Департамент транспорта Москвы просит прокуратуру города проверить сервис такси бизнес-класса Wheely

В столичной администрации считают, что компания не выполнила указа мэра Сергея Собянина, передает агентство ТАСС. Для работы в условиях режима ограничений сервис должен был предоставить в единую навигационную систему города информацию о водителе и местонахождении автомобиля. Представители Wheely считают, что такая информация косвенно позволяет следить за пассажирами.