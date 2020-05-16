Европейская корпорация Airbus решила привлечь теологов к работам над новым истребителем

Для этого производитель учредил комиссию по изучению этических аспектов программы «Боевая авиационная система будущего», передает ВВС. Новая платформа будет объединять несколько разных воздушных систем, наземных станций и прочих объектов. Ее работа невозможна без искусственного интеллекта. Хранение, обработка и передача данных в ней будет происходить во многом без контроля со стороны человека. Присутствие двух теологов в комиссии представители компании объясняют тем, что им нужны были специалисты в области разумного и ответственного использования технологий.