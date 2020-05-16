Европейская корпорация Airbus решила привлечь теологов к работам над новым истребителем

Для этого производитель учредил комиссию по изучению этических аспектов программы «Боевая авиационная система будущего», передает ВВС. Новая платформа будет объединять несколько разных воздушных систем, наземных станций и прочих объектов. Ее работа невозможна без искусственного интеллекта. Хранение, обработка и передача данных в ней будет происходить во многом без контроля со стороны человека. Присутствие двух теологов в комиссии представители компании объясняют тем, что им нужны были специалисты в области разумного и ответственного использования технологий.
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…
Deepfake-выборы Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых
Врачам платят как проституткам? Почасовая оплата – это у проституток. А врач, который входит в «красную зону» — он на самом деле похож на чернобыльца-ликвидатора, который входит в зараженный реактор. Там люди тоже могли провести на крыше Четвертого энергоблока секунды, но стать инвалидами на всю жизнь…