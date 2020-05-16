Палата представителей американского Конгресса впервые в истории одобрила удаленное голосование

В поддержку такого законопроекта проголосовали 217 конгрессменов, против — 189. Документ подразумевает проведение дистанционных голосований, заседаний, слушаний и рассмотрений инициатив, передает агентство ТАСС. Сейчас из-за коронавируса не все законодатели могут присутствовать на заседаниях.