Италия может открыть свои границы с 3 июня

С этого же дня будут разрешены поездки по стране, говорится в указе правительства. Некоторые регионы добивались более ранее срока снятия таких ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну коронавируса, передает агентство Reuters. В марте Италия стала первой европейской страной, которая ввела общенациональный карантин. В начале мая Рим начал ослаблять ограничения, разрешив фабрикам и паркам вновь открыться.