Карантинные меры ослабят сегодня в ряде российских регионов

В Псковской области разрешат прогулки семьям с детьми. На следующей неделе верующие смогут посещать богослужения на открытом воздухе. В Кабардино-Балкарии с сегодняшнего дня допускается работа парикмахерских, но услуги оказывают по предварительной записи. Также смогут открыться непродовольственные магазины с площадью торгового зала до 400 кв. м и наличием уличного входа. В Ярославской области разрешили работать химчисткам и прачечным. В Чечне открываются автосервисы, мойки и заправки, небольшие точки розничной торговли.