Организаторы конкурса «Евровидение» планируют сегодня специальное шоу в интернете

Его покажут в эфире телеканалов 41 страны. Музыканты исполнят свои конкурсные песни в необычном жанре, сидя дома.

Ранее российские участники, группа Little Big представила песню Uno, которую собиралась исполнить на конкурсе в этом году. О специфике своего творчества в эфире телеканала М-24 рассказывал лидер коллектива Little Big Илья Прусикин.

Little Big уже выразили готовность представить Россию в следующем году. Евровидение, финал которого должен был пройти сегодня в Нидерландах, отменили из-за пандемии коронавируса.