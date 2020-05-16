Стихийная акция прошла накануне у рынка «Фуд сити» на юго-западе Москвы

Здесь протестовали местные торговцы.

Сведения о том, что именно привело к конфликту, в котором участвовали несколько десятков человек, разнятся. Так, по данным источника агентства ТАСС, все произошло из-за решения администрации «Фуд сити» повысить арендную ставку. Как утверждает телеграм-канал Baza, цена вопроса – дополнительные 2 тысячи рублей в день.

В руководстве рынка это отрицают и настаивают, что некоторым торговцам просто не хватило места из-за переизбытка предложения продуктов. Тем не менее, из появившихся в соцсетях видеозаписей следует, что людям в форме, похожих на охранников, приходилось сдерживать группу людей.

В полиции, впрочем, говорят, что позднее участники схода разошлись. В ведомстве не уточняют, в чем была причина конфликта: лишь говорят, что речь идет о некоем «финансовом споре». По его данным, никто в результате конфликта не пострадал. Официально о задержанных пока не сообщалось.

«Фуд сити» является одним из крупнейших продовольственных центров в России.