68-летний дипломат был ранее госпитализирован после кровоизлияния в мозг. О его смерти сообщает государственное агентство ИРНА.
Ардебили называют одной из ключевых фигур в нефтяном секторе Ирана. Он работал в министерстве иностранных дел, а также занимал пост замминистра нефти.
В Иране скончался представитель республики при организации стран-экспортеров нефти Хосейн Каземпур Ардебили
68-летний дипломат был ранее госпитализирован после кровоизлияния в мозг. О его смерти сообщает государственное агентство ИРНА.