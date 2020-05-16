В Иране скончался представитель республики при организации стран-экспортеров нефти Хосейн Каземпур Ардебили

68-летний дипломат был ранее госпитализирован после кровоизлияния в мозг. О его смерти сообщает государственное агентство ИРНА.

Ардебили называют одной из ключевых фигур в нефтяном секторе Ирана. Он работал в министерстве иностранных дел, а также занимал пост замминистра нефти.

