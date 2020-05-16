Король Иордании Абдалла II опасается масштабного конфликта, если Израиль аннексирует палестинские территории

В этом случае стоит ожидать хаоса и роста экстремизма в регионе, считает монарх. Аннексия Западного берега реки Иордан в июле приведет к массовому конфликту с королевством, объявил Абдалла II. Израиль планирует установить контроль над частью палестинских территорий в соответствии с коалиционным соглашением между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой партии «Кахоль Лаван» Бенни Ганцем.