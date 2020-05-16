Нефть подорожала на 5-6%

Цена на сорт Brent приближалась накануне к отметке в 33 доллара за баррель. На рост повиляли сведения об увеличении объемов нефтепереработки в Китае. Кроме того, участники рынка ждут, что сокращение добычи и постепенное снятие карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения, передает агентство «Интерфакс». Ранее Саудовская Аравия приняла решение уменьшить добычу в дополнение к согласованным параметрам.
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
Deepfake-выборы Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…
Врачам платят как проституткам? Почасовая оплата – это у проституток. А врач, который входит в «красную зону» — он на самом деле похож на чернобыльца-ликвидатора, который входит в зараженный реактор. Там люди тоже могли провести на крыше Четвертого энергоблока секунды, но стать инвалидами на всю жизнь…