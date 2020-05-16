Нефть подорожала на 5-6%

Цена на сорт Brent приближалась накануне к отметке в 33 доллара за баррель. На рост повиляли сведения об увеличении объемов нефтепереработки в Китае. Кроме того, участники рынка ждут, что сокращение добычи и постепенное снятие карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения, передает агентство «Интерфакс». Ранее Саудовская Аравия приняла решение уменьшить добычу в дополнение к согласованным параметрам.