Российское правительство завершает подготовку третьего пакета мер по поддержке бизнеса и граждан

Речь в том числе идет о выдаче компаниям льготных кредитов, которые можно будет не возвращать в случае сохранения 90% штата сотрудников, пишет газета «КоммерсантЪ». Кроме того, среди предложенных мер — выплаты соцработникам и семьям с детьми. Одновременно с этим, как отмечает издание, федеральный центр ждет, что регионы выплатят обещанные надбавки медикам за работу с пациентами, у которых подтвержден коронавирус.