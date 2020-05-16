Российское правительство завершает подготовку третьего пакета мер по поддержке бизнеса и граждан

Речь в том числе идет о выдаче компаниям льготных кредитов, которые можно будет не возвращать в случае сохранения 90% штата сотрудников, пишет газета «КоммерсантЪ». Кроме того, среди предложенных мер — выплаты соцработникам и семьям с детьми. Одновременно с этим, как отмечает издание, федеральный центр ждет, что регионы выплатят обещанные надбавки медикам за работу с пациентами, у которых подтвержден коронавирус.
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