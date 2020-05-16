Госдума ужесточила подписной фильтр на выборах в региональные законодательные органы

Кандидатам от малых партий и самовыдвиженцам для участия нужно собирать подписи избирателей. Сейчас им могут отказать в регистрации, если в подписных листах найдут более 10% брака. Согласно новым поправкам, предлагается снизить порог до 5%, пишет газета «КоммерсантЪ». Такие поправки, как обращает внимание издания, нижняя палата утвердила в трех чтениях на этой неделе. Эксперты полагают, что такими изменениями власти хотят проконтролировать список будущих участников думских кампаний в пользу уже состоявшихся игроков.