Госдума ужесточила подписной фильтр на выборах в региональные законодательные органы

Кандидатам от малых партий и самовыдвиженцам для участия нужно собирать подписи избирателей. Сейчас им могут отказать в регистрации, если в подписных листах найдут более 10% брака. Согласно новым поправкам, предлагается снизить порог до 5%, пишет газета «КоммерсантЪ». Такие поправки, как обращает внимание издания, нижняя палата утвердила в трех чтениях на этой неделе. Эксперты полагают, что такими изменениями власти хотят проконтролировать список будущих участников думских кампаний в пользу уже состоявшихся игроков.
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