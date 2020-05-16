Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и музея имени Пушкина

В этот список также вошли Русское географическое общество, несколько научных учреждений и общественных организаций. Их активы, если они находятся на территории Украины, должны быть заблокированы. Киев приостанавливает исполнение экономических и финансовых обязательств перед теми организациями, которые упомянуты в указе президента Владимира Зеленского. Прекращаются культурные обмены, научное сотрудничество, образовательные контакты. Аннулируются визиты представителей музеев, вузов и других организаций, заседания, переговоры.
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
Deepfake-выборы Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых