Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и музея имени Пушкина

В этот список также вошли Русское географическое общество, несколько научных учреждений и общественных организаций. Их активы, если они находятся на территории Украины, должны быть заблокированы. Киев приостанавливает исполнение экономических и финансовых обязательств перед теми организациями, которые упомянуты в указе президента Владимира Зеленского. Прекращаются культурные обмены, научное сотрудничество, образовательные контакты. Аннулируются визиты представителей музеев, вузов и других организаций, заседания, переговоры.