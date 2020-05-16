Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала двух лидеров оппозиции

На свободу вышли бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили. В правящей партии «Грузинская мечта», как передает агентство ТАСС, назвали решение главы государства неожиданным и добавили, что не согласны с президентом. Угулава в начале года был приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы по обвинению в крупной растрате. Окруашвили был осужден в апреле. Его признали виновным по делу о беспорядках в Тбилиси минувшим летом. И приговорили к пяти годам тюрьмы. Оппозиция считала их политическими заключенными и добивалась освобождения.
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