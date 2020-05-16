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04:05, 16 мая 2020

В Бразилии ушел в отставку министр здравоохранения, который занимал эту должность меньше месяца

Нелсон Тейш не стал объяснять причину такого шага. Ранее пресса писала, что между ним и президентом страны Жаиром Болсонару возникли разногласия из-за мер по борьбе с коронавирусом.
В середине апреля Болсонару уволил предшественника Тейша, Энрики Мандетту после нескольких недель споров по поводу способов противостояния инфекции. Болсонару выступает против ограничительных мер, так как они бьют по экономике.



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