Власти США могут сделать бесплатной будущую вакцину от коронавируса

Американский президент Дональд Трамп также объявил, что Штаты добились большого прогресса в разработке препарата. До этого глава Белого дома не исключал, что Вашингтон может предоставлять другим странам вакцину по доступной цене. Он надеется, что первые готовые образцы появятся до конца года, несмотря на то, что эксперты не советуют ждать раньше следующей весны.
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