Российские туроператоры начали отменять июньские туры по всем зарубежным направлениям

Компании предлагают клиентам перенести даты поездок, а предоплату использовать для покупки туров на более поздний срок вплоть до конца следующего года. Как рассказали «Эху» в Ассоциации туроператоров России, в большинстве случаев компании могут перенести дату без доплат. Ранее Ростуризм оценивал потери участников туристического рынка к концу первого полугодия в 1,5 трлн руб. Из-за коронавируса продажи здесь практически полностью прекратились.