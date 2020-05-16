Российские туроператоры начали отменять июньские туры по всем зарубежным направлениям

Компании предлагают клиентам перенести даты поездок, а предоплату использовать для покупки туров на более поздний срок вплоть до конца следующего года. Как рассказали «Эху» в Ассоциации туроператоров России, в большинстве случаев компании могут перенести дату без доплат. Ранее Ростуризм оценивал потери участников туристического рынка к концу первого полугодия в 1,5 трлн руб. Из-за коронавируса продажи здесь практически полностью прекратились.
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
Deepfake-выборы Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых