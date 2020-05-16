Многие российские вузы отказались в этом году от выпускных госэкзаменов

Как рассказал в эфире Первого канала министр науки и высшего образования Валерий Фальков, учебные заведения оставили только защиту выпускной квалификационной работы. Он заверил, что никаких сложностей с трудоустройством у выпускников, которые закончили учебу без сдачи госэкзамена, не возникает. Ранее его ведомство распорядилось провести из-за коронавируса выпускные экзамены с применением дистанционных технологий. Это касалось вузов, которые находятся в ведении министерства.
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