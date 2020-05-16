Министерство юстиции признало, что телеканал RT в нарушении закона не публикует отчет о своей деятельности

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, который она опубликовала на своей странице в Facebook. Автономная некоммерческая организация «ТВ Новости», которая управляет каналом, не публикует таких отчетов с 2010 года. В Минюсте подтвердили, что эта структура ежегодно предоставляет необходимые документы в министерство. Из ответа следует, что привлекать телеканал и его руководителя Маргариту Симоньян к ответственности не будут, так как истек срок давности.