Министерство юстиции признало, что телеканал RT в нарушении закона не публикует отчет о своей деятельности

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, который она опубликовала на своей странице в Facebook. Автономная некоммерческая организация «ТВ Новости», которая управляет каналом, не публикует таких отчетов с 2010 года. В Минюсте подтвердили, что эта структура ежегодно предоставляет необходимые документы в министерство. Из ответа следует, что привлекать телеканал и его руководителя Маргариту Симоньян к ответственности не будут, так как истек срок давности.
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
Deepfake-выборы Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых