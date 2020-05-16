Американское агентство по аэронавтике отрицает отказ Штатов от приглашения России участвовать в освоении Луны

Как сказал агентству ТАСС и. о. заместителя директора НАСА по международным связям Майкл Голд, публикации в прессе по этому вопросу были некорректными. Он подтвердил, что США рассматривают Россию в качестве партнера в освоении Луны и Москва может рассчитывать на договор с Вашингтоном по этому вопросу. Ранее агентство Reuters написало со ссылкой на свои источники, что Белый дом готовит международное соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России. После этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил план США со вторжением американцев в Ирак.
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
Deepfake-выборы Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых