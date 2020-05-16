Американское агентство по аэронавтике отрицает отказ Штатов от приглашения России участвовать в освоении Луны

Как сказал агентству ТАСС и. о. заместителя директора НАСА по международным связям Майкл Голд, публикации в прессе по этому вопросу были некорректными. Он подтвердил, что США рассматривают Россию в качестве партнера в освоении Луны и Москва может рассчитывать на договор с Вашингтоном по этому вопросу. Ранее агентство Reuters написало со ссылкой на свои источники, что Белый дом готовит международное соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России. После этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил план США со вторжением американцев в Ирак.