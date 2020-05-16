Немецкие спецслужбы подозревают бойца спецназа в причастности к сети правых экстремистов

Его задержали после полицейского рейда. Как пишет журнал Der Spiegel, в доме 45-летнего обер-штабс-фельдфебеля обнаружили автомат Калашникова, боеприпасы и взрывчатку. Ранее издание писало, что всего в прошлом году в рядах вооруженных сил ФРГ было выявлено восемь подозреваемых в причастности к неонацистам.