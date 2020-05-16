Следователи установили десятки причастных к размещению фото нацистов на сайтах акции «Бессмертный полк»

В основном это иностранные граждане, сказали в Следственном комитете. Вместе с тем, среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 россиян, которые проживают в разных регионах. Расследование ведется по статье о реабилитации нацизма. Уголовное дело возбудили после обращения организаторов акции.