Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня

Такое решение принял исполком Российского футбольного союза. Окончательное слово, как добавили в организации, остается за федеральными и региональными властями. Первенство приостановили в середине марта из-за пандемии коронавируса. К тому времени клубы Премьер-лиги отыграли 22 тура из 30 запланированных. Теперь же, по итогам сезона, два клуба покинут высший дивизион без стыковых матчей. В нее войдут волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
Deepfake-выборы Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых