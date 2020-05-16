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02:07, 16 мая 2020

Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня

Такое решение принял исполком Российского футбольного союза. Окончательное слово, как добавили в организации, остается за федеральными и региональными властями. Первенство приостановили в середине марта из-за пандемии коронавируса. К тому времени клубы Премьер-лиги отыграли 22 тура из 30 запланированных. Теперь же, по итогам сезона, два клуба покинут высший дивизион без стыковых матчей. В нее войдут волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».



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