Партия писателя Захара Прилепина получила право участвовать в выборах

Политическую структуру под названием «За правду» внесли в соответствующий реестр министерства юстиции. В руководстве партии сказали газете «Ведомости», что у них зарегистрировано уже более 50 отделений. Осенью они планируют участвовать в выборах депутатов законодательных органов в 11 регионах. Как писала пресса, Кремль хочет допустить на выборы в Госдуму в следующем году большое число малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов тех, кто не преодолел 5%-ный барьер. Кроме того, эти партии должны перетащить на себя часть протестного электората КПРФ и ЛДПР.
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
Deepfake-выборы Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых