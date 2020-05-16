Партия писателя Захара Прилепина получила право участвовать в выборах

Политическую структуру под названием «За правду» внесли в соответствующий реестр министерства юстиции. В руководстве партии сказали газете «Ведомости», что у них зарегистрировано уже более 50 отделений. Осенью они планируют участвовать в выборах депутатов законодательных органов в 11 регионах. Как писала пресса, Кремль хочет допустить на выборы в Госдуму в следующем году большое число малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов тех, кто не преодолел 5%-ный барьер. Кроме того, эти партии должны перетащить на себя часть протестного электората КПРФ и ЛДПР.