Газету «Ведомости» покинул шеф-редактор ее сайта Максим Товкайло

Он написал у себя в Facebook, что накануне был его последний день работы в этой должности. Как пишет интернет-издание «Открытые медиа», кто займет этот пост, в самой газете пока не знают. Уход Товкайло произошел на фоне конфликта между и.о. главного редактора Андрея Шмарова и его подчиненными, которые требуют его отставки и обвиняют в цензуре. Ранее Шмаров пытался снимать статьи, в которых содержалась критика компеании «Роснефть», а позже запретил журналистам издания публиковать новости на основе опросов «Левада-центра» и критиковать обнуление президентских сроков Владимира Путина.
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
Deepfake-выборы Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых