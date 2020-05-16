Соединенные штаты начинают поставки нефти Белоруссии

Первый танкер ожидается в порту литовской Клайпеды в начале июня. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что такая сделка укрепляет суверенитет и независимость республики, и демонстрирует готовность Соединенных Штатов способствовать развитию торговых связей. Он призвал Минск расширить доступ американских компаний на белорусский рынок, а еще провести реформы по либерализации торговли.
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
Deepfake-выборы Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых