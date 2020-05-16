Соединенные штаты начинают поставки нефти Белоруссии

Первый танкер ожидается в порту литовской Клайпеды в начале июня. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что такая сделка укрепляет суверенитет и независимость республики, и демонстрирует готовность Соединенных Штатов способствовать развитию торговых связей. Он призвал Минск расширить доступ американских компаний на белорусский рынок, а еще провести реформы по либерализации торговли.