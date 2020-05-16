Карантинные меры ослабят сегодня в ряде российских регионов

В Псковской области разрешат прогулки семьям с детьми. На следующей неделе верующие смогут посещать богослужения на открытом воздухе. В Кабардино-Балкарии с сегодняшнего дня допускается работа парикмахерских, но услуги оказывают по предварительной записи. Также смогут открыться непродовольственные магазины с площадью торгового зала до 400 кв. м и наличием уличного входа. В целом, как передает агентство ТАСС, выходить из дома на прогулку разрешили уже в 50 из 85 российских регионов. Власти 44 из них ослабили действовавшие ранее ограничения; еще в нескольких требования оставаться дома носят рекомендательный характер.