Министерство науки и высшего образования России осудило близкие отношения между преподавателями вузов и студентами

Подобные ситуации наносят вред репутации российского образования, сказали в ведомстве. Там подтвердили, что знают о письме студентов, выпускников и преподавателей МГУ, которые призывают руководство университета создать механизмы защиты от подобных домогательств. Ранее интернет-издание DOXA опубликовало материал, в котором рассказывается об интимных отношениях преподавателей филологического факультета МГУ со студентками.