США могут разместить свое ядерное оружие в Польше, не исключила американский посол в Варшаве Джоржетт Мосбахер.

Как написала она в своем твиттере, в республику можно было бы перевести часть арсенала из Германии. Польша, по мнению посла, четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО. В Берлине не стихает спор о размещении на территории страны американского ядерного арсенала. Представители Социал-демократической партии требуют вывести его, их партнеры по правящей коалиции из Христианско-демократического союза выступают против.