США могут разместить свое ядерное оружие в Польше, не исключила американский посол в Варшаве Джоржетт Мосбахер.

Как написала она в своем твиттере, в республику можно было бы перевести часть арсенала из Германии. Польша, по мнению посла, четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО. В Берлине не стихает спор о размещении на территории страны американского ядерного арсенала. Представители Социал-демократической партии требуют вывести его, их партнеры по правящей коалиции из Христианско-демократического союза выступают против.
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
Deepfake-выборы Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых