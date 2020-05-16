Конфликт между арендодателями и торговцами произошел накануне на московском рынке «Фуд-сити»

Более сотни человек собрались на площади у торгового комплекса и выражали недовольство планами повысить стоимость аренды. В столичном главке полиции сказали, что собравшиеся вели себя шумно, но до насилия дело не дошло. Чуть позже протестовавшие разошлись. В пресс-службе торгового центра сказали агентству «Интерфакс», что причиной конфликта стала нехватка торговых мест. Там отрицают сообщения о повышении арендной платы.