Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес

Их мнение, как пишет интернет-издание «Медуза», перевесило позицию сторонников жестких ограничительных мер, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина. Основными мотивами снятия ограничений, по словам источников издания, стали экономические, а не политические причины. Как рассказал один из собеседников «Медузы», президента Владимира Путина убедили, что еще две недели карантина с серьезной поддержкой бизнеса и населения будут стоить два-три триллиона бюджетных денег. А общие ограничения в два месяца стоили бы всего бюджета страны. Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
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