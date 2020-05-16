Сегодня в Москве состоится очередная масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств

Процесс займёт около четырёх часов, отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

В ходе работ пройдёт дезинфекция дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Особое внимание будет уделено территориям лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро, транспортно-пересадочных узлов и пешеходных переходов.

Помимо этого, дезинфекция будет проведена в общественных туалетах, станциях водоподготовки питьевой воды и станциях очистки сточных вод, а также на территориях МФЦ города.

Как отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, по оценкам специалистов, дизинфекция — одно из самых эффективных средств профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Специальная обработка проводится в столице каждую неделю, начиная с конца марта. Сегодняшняя дезинфекция будет уже восьмой по счету.