За прошедшие сутки в Москве от коронавируса умерли еще 74 человека

Это самый высокий показатель с начала эпидемии в российской столице. По данным оперативного штаба, общее число жертв инфекции в городе превысило тысячу четыреста. Заражены еще более 4,5 тысяч человек. Всего в городе уже свыше 135 тысяч инфицированных.