Министр здравоохранения Бразилии, пробывший на этом посту менее месяца, подал в отставку. Как сообщает агентство ТАСС, чуть позже ведомство проведет пресс-конференцию. Нелсон Теиш занял кресло министра в середине апреля. Его предшественник Луис Энрике Мандетта уволился на фоне разногласий с президентом Жаиром Болсонару. Впрочем, и новый глава министерства подвергся критике со стороны бразильского лидера. Теиш, в частности, отказывался включать в протоколы лечения коронавируса на ранней стадии препарат «гидроксихлорохин». Кто станет новым министром здравоохранения, пока не сообщается.