Китай не намерен участвовать в переговорах между Россией и США по ядерным вооружениям

Об этом сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отметивший, что договор о сокращении наступательных вооружений остается единственным важным документом в этой области – его цитирует агентство РИА «Новости».

СНВ-3 истекает в феврале следующего года. Представитель США Маршалл Биллингсли предложил Москве убедить Пекин присоединиться к соглашению. Китай же ранее неоднократно заявлял, что не будет брать на себя никаких обязательств, так как его ядерный арсенал несопоставим с российским или американским.