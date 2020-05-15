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23:01, 15 мая 2020

Следователи проверяют данные о неполных выплатах компенсации медикам, работающим с коронавирусными больными

Следователи проверяют данные о неполных выплатах компенсации медикам, работающим с коронавирусными больными. Глава СК поручил при наличии оснований незамедлительно возбуждать уголовные дела. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сегодня Владимир Путин раскритиковал чиновников за то, как организован процесс доплат сотрудникам медучреждений. В соответствии с поручением Путина, сотрудники системы здравоохранения, непосредственно работающие с пациентами с коронавирусом, должны получить от 25 до 80 тысяч рублей. Сегодня стало известно об увольнении главврача больницы в Калужской области, где медикам начислили по 27 рублей.



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