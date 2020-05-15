Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить факты невыплат денежных компенсаций медикам, ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией, и незамедлительно возбуждать уголовные дела при наличии оснований. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко.