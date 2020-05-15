Партия «За правду» писателя Захара Прилепина получила право участвовать в выборах

Ее внесли в соответствующий список министерства юстиции, — передает «Дождь» со ссылкой на пресс-службу политической организации. У партии полсотни отделений. Этой осенью она намерена участвовать во всех выборах заксобрания, которые состоятся в 11 регионах. Газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, пишет, что три другие партии, проходящие этап регистрации отделений и получившие одобрение в администрации президента, пока в этот список не попали.