Дочерняя компания РЖД подала в суд на проектировщиков высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань». Агентство «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел сообщает, что пока заявление не зарегистрировано, сумма исковых требований – более 700 миллионов рублей. Другие подробности не раскрываются.

Все три ответчика – участники российско-китайского консорциума, который разрабатывает проектную документацию для строительства участка магистрали. Сам проект ранее был отложен из-за высокой стоимости. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил в марте, что пассажиропоток на этом направлении пока не подтвержден.