Глава компании Amazon может стать первым человеком на планете с состоянием в один триллион долларов. Эксперты консалтинговой фирмы Comparisun предположили, что Джефф Безос достигнет указанной отметки к 2026 году. Специалисты проанализировали рыночную стоимость наиболее дорогих компаний на нью-йоркской фондовой бирже и состояние богатейших людей Земли, и рассчитали средний процентный подъем обоих показателей в ближайшие пять лет. По их оценкам, наибольшие шансы войти в список триллионеров также у главы одной из крупнейших компаний-застройщиков Китая Сюя Цзяиня и основателя интернет-гиганта AliBaba Джека Ма.