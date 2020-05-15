Торговцы рынка «Фуд Сити» на юго-западе Москвы устроили акцию протеста. У них произошел конфликт с арендодателями.

Возле здания комплекса «Фуд Сити» на Калужском шоссе собралось несколько десятков человек. Как утверждает источник агентства ТАСС, граждане одной из республик Закавказья были недовольны повышением арендной платы на торговых площадках, несмотря на то, что они, напротив, требовали ее снизить. Речь, по данным телеграм-канала Baza, шла об увеличении ставки на 2 тысячи рублей в день. Как следует из опубликованных в соцсетях видеозаписей, между торговцами и людьми в форме, похожих на охранников, произошла стычка.

В самом «Фуд Сити» повышение стоимости аренды отрицают. Там настаивают, что суть конфликта – в переизбытке продуктов и нехватке места некоторым торговцам. При этом в конфликте, как утверждают в администрации, участвовали также и несколько прохожих.

В столичном МВД же суть конфликта не уточняют, говоря лишь о некоем «финансовом споре». Участники схода в результате через некоторое время разошлись. Хотя Baza писала о 7 задержанных, официально эти сведения полиция никак не комментирует.

«Фуд Сити» является одним из крупнейших продовольственных центров в России.