«Яндекс» завершает бесплатное домашнее тестирование на коронавирус. В сообщении на странице проекта «Помощь рядом» говорится, что число доступных тестов растет, а власти Москвы запускают массовое бесплатное тестирование на антитела. В связи с этим компания приняла решение закрыть свой проект.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что каждую неделю до 70 тысяч человек будут получать приглашение на сдачу теста на иммунитет к коронавирусной инфекции. Данные проведенного исследования станут основанием для смягчения условий карантина.