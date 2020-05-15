Министерство промышленности предлагает включить автодилеров в список пострадавших отраслей. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства пишет газета РБК. В ведомстве пояснили, что из-за ограничительных мер продавцы автомобилей и производители комплектующих приостановили свою деятельность, а по итогам апреля рынок упал на 70%.

Автодилеры не попали в перечень, так как не подходят по формальным критериям. Речь идет о количестве сотрудников и размере торгового оборота. Ранее они написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить отрасль в число наиболее пострадавших из-за пандемии.