В ВАДА выявили новые случаи манипуляции данными в московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство выявило новые случаи манипуляции данными в московской лаборатории. После повторного анализа проб удалось обнаружить еще четыре подозрительных случая. Об этом сообщается на сайте ВАДА. Таким образом, общее число допинговых дел российских спортсменов выросло до 61. Агентство намерено принять решение по делу о манипуляциях до старта Олимпиады в Токио.

В конце прошлого года российских спортсменов отстранили от участия в крупных международных соревнованиях. При этом отмечалось, что тем, кто не был замечен в допинговых нарушениях, разрешат выступать в нейтральном статусе.