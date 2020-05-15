Палата представителей США одобрила процедуру голосования по закону о выделении экономике еще трех триллионов долларов

Как отмечает агентство РИА «Новости», теперь принятие документа пройдет практически без дебатов и почти наверняка будет принят большинством голосов, которые принадлежат Демократической партии. В дальнейшем спикеру палаты предстоит торг с сенатом, где большинство у республиканцев, и Белым домом. Оппоненты демократов высказываются против выделения денег, мотивируя это тем, что с тех пор, как был принят пакет помощи на сумму в два триллиона долларов, прошло недостаточно времени, и пока сложно определить, нужны ли такие огромные вливания американской экономике.
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