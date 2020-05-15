Оперного певца Вадима Чельдиева, называвшего коронавирус аферой, включили в список экстремистов. Против него возбуждено три уголовных дела – о распространении фейков, нападении на сотрудника центра «Э» и призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Следствие считает, что он публиковал в своем телеграм-канале видео с призывами к свержению конституционного строя и противоправным действиям. Чельдиева задержали в Петербурге за несколько дней до стихийной акции протеста во Владикавказе. Там сотни человек вышли в центр города, протестуя против режима изоляции.