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21:02, 15 мая 2020

Оперного певца Вадима Чельдиева, называвшего коронавирус аферой, включили в список экстремистов

Оперного певца Вадима Чельдиева, называвшего коронавирус аферой, включили в список экстремистов. Против него возбуждено три уголовных дела – о распространении фейков, нападении на сотрудника центра «Э» и призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Следствие считает, что он публиковал в своем телеграм-канале видео с призывами к свержению конституционного строя и противоправным действиям. Чельдиева задержали в Петербурге за несколько дней до стихийной акции протеста во Владикавказе. Там сотни человек вышли в центр города, протестуя против режима изоляции.



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