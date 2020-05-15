Министерство иностранных дел назвало цензурой запрет на российские социальные сети на Украине

В комментариях внешнеполитического ведомства говорится, что Москва будет требовать от представителя ОБСЕ по свободе СМИ должной реакции на действия Киева. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет на 3 года на российские интернет-сервисы, в том числе, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, совет национальной безопасности и обороны страны включил в санкционный список три десятка российских медиакомпаний, в том числе СТС-медиа, НТВ-плюс, Первый канал, «Телекомпания Пятница», издательский дом «Комсомольская правда» и другие.